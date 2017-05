FCGB : Carrasso fait ses adieux, Costil va signer pour quatre ans

Dans : Bordeaux, Mercato, Rennes.

Juste avant le début du match face à Marseille, Cédric Carrasso n’a pas caché à Canal+ qu’il était particulièrement déçu de voir que les dirigeants bordelais faisaient silence radio et ne comptaient donc pas le prolonger. Après huit ans de présence, le portier girondin va donc aller voir ailleurs, lui qui ambitionne de jouer encore plusieurs saisons au plus haut niveau.

En attendant de voir son prochain point de chute, l’arrivée de son remplaçant ne fait plus guère de doute. Il s’agit de Benoit Costil, qui arrive en fin de contrat avec Rennes, et va s’engager pour quatre saisons avec le club au scapulaire, confirme Yahoo Sport ce dimanche soir. Une information qui vient corroborer la tendance, le portier des « Rouge et Noir » ayant annoncé de longue date qu’il souhaitait changer d’air cet été, et Bordeaux ayant l’ambition d’avoir un numéro 1 indiscutable sur le long terme.