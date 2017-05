FCGB : Carrasso bat le record du PSG, Bordeaux s’en fiche

Dans : Bordeaux, Mercato.

En fin de contrat le mois prochain, Cédric Carrasso devrait quitter les Girondins de Bordeaux cet été. Malgré sa volonté de rester, le gardien de 35 ans n’a pas reçu d’offre de prolongation. Mais l’ancien Marseillais ne perd pas espoir.

Déterminé à convaincre ses dirigeants, le chouchou des supporters bordelais enchaîne les belles prestations, à l’image de son match à Saint-Etienne (2-2) vendredi. D’ailleurs, Carrasso, invaincu pendant 467 minutes avant le but de Robert Beric, vient de battre le record d’invincibilité de la saison en Ligue 1 que détenait le Paris Saint-Germain (442). Mais pour Ali Benarbia, les jeux sont faits, Bordeaux va se débarrasser de son portier à cause de son âge.

« Carrasso, il arrive à un certain âge. On ne regarde plus les prestations, a dénoncé l’ancien Girondin sur RMC. Il est énorme, il l’a encore démontré vendredi soir. Il l’a montré à chaque fois, toute sa carrière. En plus c’est un leader. Tu peux avoir un bon joueur qui n’est pas un leader. Lui, il fait tout. Et avec tout ce qu’il a donné à Bordeaux, je ne vois pas pourquoi tu te presses pour trouver quelqu’un d’autre. » Pourtant, le Rennais Benoît Costil (29 ans), lui aussi en fin de contrat, devrait bien pousser Carrasso vers la sortie.