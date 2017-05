FCGB : Bordeaux y croit à fond pour un exploit de Bastia face à l'OM

Dans : Bordeaux, OM, Bastia, Ligue 1.

Le match nul obtenu par Marseille à Bordeaux permet à l’OM d’être en position de force dans la lutte pour la cinquième place, la seule qui pour l’heure offre un accès en Coupe d’Europe pour la saison prochaine. Autant dire que les Girondins ont laissé passer leur chance, même si tout n’est pas fini explique Jocelyn Gourvennec. Pour le coach du club aquitain, il faudra bien évidemment gagner à Lorient samedi prochain, et espérer un faux-pas de l’OM à domicile contre Bastia. Rien n’est en effet joué d’avance, puisque les deux clubs cités auront le maintien ou les barrages à arracher lors de cette ultime journée.

« On savait qu'en gagnant, on pouvait repasser cinquième, mais il fallait tout de même gagner le dernier. La donne reste la même. On va tout donner pour bien finir la saison. Et puis, on n'est pas à l'abri que Bastia fasse un résultat à Marseille. La cinquième place est atteignable. Et Bordeaux reste invaincu face à l'OM, c'est incroyable », a tout de même souligné Jocelyn Gourvennec, qui ne voulait pas être l’entraineur qui briserait la série d’invincibilité des Girondins à domicile face à Marseille.