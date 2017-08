FCGB : Bordeaux voit la bouteille à moitié pleine

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Jocelyn Gourvennec (coach de Bordeaux après le succès contre l’ESTAC) : « Je ne dirais pas que nous avons gagné dans la douleur. On ne s'est pas facilité les choses, mais c'est de notre faute, car on savait que Troyes allait défendre assez bas et limiter au maximum les espaces. Le fait d'ouvrir le score en première mi-temps et de faire le break en début de deuxième, aurait dû nous permettre de mieux nous installer dans le match et de les mettre encore plus sous pression. On se relâche après le but, et ils reviennent trop vite au score. Et ça les a boostés en se disant qu'il y avait encore un coup à faire comme à Nice. On n'a pas été capable de mettre le troisième sur des situations très nettes. On est allé au bout comme ça. Mais en même temps, on a été efficace et plutôt solide. On a fait une grosse première mi-temps dans la récupération. Ils n'ont pas pu développer leur jeu, ni nous contrer. Il n'y a pas de petits matches en L1, il n'y a pas de petites victoires non plus. On est lucide, on sait qu'on n'a pas tout bien fait ce soir, mais on a une bonne base de travail, un bon état d'esprit. On est sur le bon chemin. »