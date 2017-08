FCGB : Bordeaux veut guérir grâce au Videoton de L1

Dans : Bordeaux, SCO, Ligue 1.

Encore traumatisé par son élimination contre Videoton au troisième tour préliminaire de l’Europa League, Bordeaux doit vite tourner la page.

Dès dimanche (17h), les Girondins devront bien négocier un périlleux déplacement à Angers. Le SCO étant la bête noire du club aquitain, ce match de la 1ère journée de Ligue 1 n’est pas l’idéal pour se relancer. D’autant que les Angevins possèdent un jeu comparable à celui des Hongrois. Pas de quoi effrayer Jérémy Toulalan.

« On a pris un but sur coup de pied arrêté, notamment, alors qu'on était prévenu. Il nous faudra donc être plus vigilants à Angers, car c'est une équipe similaire, qui met beaucoup d'impact physique. Là aussi, on est prévenu, a confié le défenseur central. Si c'est plus difficile face à notre bête noire ? Sincèrement, pas trop... Comme ça va être le même type de match que face à Videoton, on va essayer de régler ce qui n'a pas fonctionné et de gagner. »

« Angers, c’est peut-être une bonne chose »

« On est concentré sur ce match à venir, il faut aller de l'avant, se remobiliser et faire un gros match là-bas, a annoncé le capitaine bordelais. On va voir si dans la difficulté on répond présent. On n'a pas encore commencé le championnat et on est un peu dans le dur, mais c'est peut-être une bonne chose de jouer face à Angers aussi rapidement, car si l'on arrive à gagner, ça peut lancer la saison. » Mais en cas de défaite, les Marine et Blanc pourraient vite tirer la sonnette d’alarme.