FCGB : Bordeaux va encore devoir patienter pour Arana

Depuis plusieurs semaines maintenant, Guilherme Arana est régulièrement annoncé dans le viseur des Girondins de Bordeaux. Très prometteur, le jeune latéral gauche de 20 ans plaît particulièrement à Jocelyn Gourvennec, qui se verrait bien en faire son titulaire au poste. Le club au scapulaire serait même prêt à débourser près de 10 ME pour s’attacher les services de la pépite des Corinthians. Mais pour le moment, le joueur va bien poursuivre sa carrière au Brésil.

« Il n’y a pas eu d’offre à ma connaissance. Je reste un employé du club et je continuerais d’honorer mes couleurs » a confié le jeune défenseur à la presse brésilienne ces dernières heures. Pour rappel, un transfert à l’hiver 2017 est évoqué, puisque c’est à cette période que les Corinthians et Bordeaux vont négocier le transfert définitif de Pablo, prêté par les Girondins au club brésilien jusqu’en décembre. Une chose est sûre : après les arrivées de Benoît Costil et de Youssouf Sabaly, les rumeurs envoyant Javi Garcia ou Nampalys Mendy à Bordeaux et les chiffres qui circulent dans le dossier Arana, le récent sixième de Ligue 1 est bien de retour aux affaires.