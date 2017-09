FCGB : Bordeaux révèle sa plus grande fierté au mercato

Dans : Bordeaux, Mercato.

Pour sa première période des transferts à la tête des Girondins de Bordeaux, le président Stéphane Martin a passé un été agité.

Entre les départs et les arrivées, le successeur de Jean-Louis Triaud a dû gérer pas mal de mouvements. Au final, le patron du club aquitain se réjouit de son mercato. « Il est très satisfaisant, a-t-il estimé dans un entretien accordé à 20 Minutes. L’objectif premier était de maintenir l’ossature de l’équipe, il est rempli. On n’a aucun regret sur les choix faits cet été. » Et encore moins sur le dossier Malcom (20 ans), conservé malgré les intérêts de formations allemandes comme Wolfsbourg et le Borussia Dortmund.

« Dès le début, Malcom faisait partie des joueurs intransférables, a confié Martin. On a eu une offre concrète de l’étranger que nous avons refusée. Je tiens à dire que le joueur et ses agents se sont très bien comportés pendant cette période. C’est une très bonne chose pour nous et pour lui qu’il continue sa progression à Bordeaux. » A noter que le FCGB tente de prolonger son ailier brésilien et de récupérer l’intégralité des droits du joueur qui ne lui appartient qu’à 50 %.