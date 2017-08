FCGB : Bordeaux retrouve enfin le sourire

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Jocelyn Gourvennec (entraîneur de Bordeaux après la victoire contre Metz) : « Déjà on a regagné chez nous. C'était important après Videoton de relever la tête en Championnat. Cela avait été fait à Angers la semaine dernière dans un match difficile à aborder même si on n'a pas réussi à le gagner. L'étape d'après était de regagner chez nous et de montrer un beau visage et de reconquérir notre public. Le but nous a fait du bien car on est rentré à la pause en menant. La seconde mi-temps a été beaucoup plus pleine, plus conforme à ce que l'on voulait faire. Pour ce match à domicile, j'ai trouvé que c'était prématuré de faire démarrer nos deux Brésiliens. Cafu a montré qu'il avait tout de suite le rythme. Pour Otavio, il a arrêté une semaine complète, plus le décalage horaire. C'était plus sage de faire comme ça. »