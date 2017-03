FCGB : Bordeaux refuse de rendre Sabaly au PSG

Dans : Bordeaux, PSG, Mercato.

Prêté pour la quatrième fois par le Paris Saint-Germain, Youssouf Sabaly (24 ans) a encore franchi un cap avec les Girondins de Bordeaux.

Solide sur son côté, le latéral droit, capable de dépanner à gauche, profite aussi de ses qualités offensives. Cette saison, l’ancien joueur d’Evian Thonon Gaillard et du FC Nantes a délivré quatre passes décisives en championnat. Ce qui explique notamment pourquoi le nouveau président de Bordeaux, Stéphane Martin, rêve de conclure le transfert définitif de Sabaly, seulement prêté sans option d’achat.

« Malheureusement, il est prêté parce que le PSG voulait le garder et ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'ils croient en lui, a expliqué le dirigeant à Gold FM. On n'a pas eu le choix mais il vaut mieux le prendre prêté que ne pas le prendre du tout. On va bien regretter qu’il n’y ait pas d’option d’achat, mais ce n'est pas Bordeaux qui n'a pas voulu mettre d'option d'achat et il démontre que le PSG a raison de croire en lui. » En effet, Paris avait prolongé le contrat de son défenseur jusqu’en 2020 l’été dernier. Reste à savoir si le champion de France retiendra Sabaly si Thomas Meunier et Serge Aurier lui barrent la route.