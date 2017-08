FCGB : Bordeaux explique la deuxième phase de son mercato

Dans : Bordeaux, Mercato.

Avec les arrivées des Brésiliens Otavio et Jonathan Cafu cette semaine, les Girondins de Bordeaux ont complété leur effectif.

Les renforts attendus ont signé, les départs sont compensés et les joueurs prêtés la saison dernière (Sabaly et Jovanovic) appartiennent définitivement au club aquitain. En conférence de presse, le président Stéphane Martin n’a pas caché sa satisfaction, tout en précisant que le FCGB resterait à l’affût pour remplacer d’éventuels partants d’ici la fin du mercato.

« Je pense que nous avons atteint une bonne étape dans notre recrutement, comme on le voulait. Pour l'instant, le groupe est pas mal, on a ce qu'il faut à tous les postes, en nombre, a estimé le dirigeant. Cela ne nous empêche pas de regarder des joueurs qui nous intéressent pour remplacer d'autres départs possibles. Des arrières gauches ? Oui, par exemple, mais Maxime Poundjé et Diego Contento n'ont pas de contacts à ma connaissance, même si c'est plus à leurs agents qu'il faut demander cela. »

Un remplaçant pour Rolan ?

« En tout cas, il nous reste trois semaines pour compenser d'éventuels départs et être encore plus satisfaits du mercato, mais nous le sommes déjà pas mal, a insisté le patron des Girondins. Je crois que la cellule de recrutement et le staff sportif vont montrer lors des prochains matchs qu'ils ne se sont pas trompés. » Outre le poste de latéral gauche, celui d’attaquant pourrait être renforcé si Diego Rolan finissait par trouver un point de chute.