FCGB : Bordeaux et la L1, c’est le top niveau estime une recrue

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Confronté à la blessure d’Igor Lewczuk, l’entraîneur des Girondins de Bordeaux Jocelyn Gourvennec n’a pas eu d’autres choix que de lancer sa recrue à peine arrivée.

Prêté cet hiver par le Zénith Saint-Pétersbourg, où il évoluait avec l’équipe réserve, Vukasin Jovanovic (20 ans) a enchaîné deux titularisations à Caen (victoire 0-4) puis face au Paris Saint-Germain (défaite 0-3). L’occasion pour le défenseur central de se faire un avis sur la Ligue 1. « Je trouve que le jeu est plus rapide en France, a analysé le Serbe sur le site officiel de Bordeaux. Il faut davantage jouer en une touche de balle. Le rythme est, lui aussi, plus élevé, plus intensif. Il faut bien récupérer après les matchs. »

Pourtant, Jovanovic s’en est plutôt bien sorti pour ses débuts, notamment grâce à l’aide de son compatriote Milan Gajic et de tout l’effectif. « Le mélange de joueurs d’expérience avec de jeunes joueurs est la principale qualité de ce groupe. Nous avons un très bon entraîneur. Le staff technique est de qualité. L’état d’esprit est très satisfaisant. Milan m’a beaucoup aidé dans mon intégration, je le remercie beaucoup », a raconté l’ancien joueur de l’Etoile Rouge de Belgrade, qui avait déjà tapé dans l’oeil des Girondins l’été dernier.