FCGB : Bordeaux, c'est un peu le Tottenham de l'Ouest balance Costil

Dans : Bordeaux, Ligue 1, Premier League.

Première recrue du mercato des Girondins de Bordeaux, Benoît Costil sera sans doute l’un des hommes forts de Jocelyn Gourvennec cette saison. Arrivé libre en provenance du Stade Rennais au début de l’été, l’international français a livré ses premières impressions à France Football ce mardi. Selon lui, la structure du club au scapulaire ainsi que la méthode de management de Jocelyn Gourvennec est similaire à Tottenham et à son coach, Mauricio Pochettino.

« C'est un coach qui a des principes, qui aime le foot, qui le respire. Et un homme normal. Comme j'ai pu le dire à des proches, qui ne sont pas obligés de me croire, cet effectif et ce staff me font un peu penser à Tottenham, avec un coach comme Pochettino qui aime le jeu. Je pense que le coach Gourvennec est pareil » a confié l’ancien Caennais avant de nuancer. « Je ne dis pas qu'on est Tottenham, loin de là, mais voilà ». La comparaison est flatteuse. Il va désormais falloir l'assumer sur le terrain. Et ce dès jeudi face à Videoton en troisième tour préliminaire de la Ligue Europa.