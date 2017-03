FCGB : Bordeaux, c’est l’OL avec trois ans de retard

Dans : Bordeaux, OL, Ligue 1.

Avant leur confrontation vendredi (20h45) en Ligue 1, les Girondins de Bordeaux et l’Olympique Lyonnais partagent quelques points communs.

En course pour les places européennes, les deux adversaires font partie des meilleures équipes ces dernières semaines, notamment grâce à leur efficacité dans le camp adverse. « Elle nous ressemble car elle a un bon potentiel offensif », a d’ailleurs comparé l’entraîneur des Gones Bruno Genesio. De son côté, son homologue Jocelyn Gourvennec voit aussi des ressemblances, mais avec une avance considérable en faveur de l’OL.

« Il y a quelques similitudes mais ils ont un peu plus de bouteille que nous, a estimé le coach girondin. On est comme était Lyon il y a deux, trois ans, avec des joueurs qui commencent à se montrer. Ils ont aussi connu la C3, la C1 et ça, ça a un impact. Nous, on est encore en phase de construction. » A croire que le club rhodanien représente un exemple à suivre pour Bordeaux.