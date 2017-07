FCGB : Bordeaux aide Rolan à trouver une sortie en Angleterre

Dans : Bordeaux, Mercato.

Désireux de se lancer dans un nouveau challenge, Diego Rolan a reçu un bon de sortie de la part des Girondins de Bordeaux.

Le problème, c’est que l’international uruguayen ne sait pas du tout quelle sera sa prochaine destination. Notamment convoité par Fulham, qui a vu son offre rejetée par le club aquitain, l’attaquant de 24 ans n’est pas emballé à l’idée de jouer en Championship (D2 anglaise). Du coup, Rolan a été autorisé à manquer l’entraînement mardi pour aller prospecter en Angleterre. Preuve que les dirigeants ne font vraiment rien pour le retenir… Au contraire, le président Stéphane Martin voudrait se débarrasser de ce dossier au plus vite.

« On ne va pas passer des heures à discuter avec des clubs tant que lui ne s’est pas positionné, a prévenu le patron girondin dans Sud-Ouest. Beaucoup de clubs, de différents pays, se sont renseignés. Il prend son temps. Il revient de vacances, il a fait un break où il ne s’est pas occupé de ça. Il est dans une année de Coupe du Monde. On le laisse faire le tri. Bien sûr on préférerait que ça aille vite dans un sens ou l’autre mais je ne suis pas choqué qu’il veuille bien réfléchir. Ça ne va pas se faire en trois jours. » Pour rappel, Rolan n’a plus qu’un an de contrat à Bordeaux.