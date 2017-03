FCGB : Bordeaux a enfin trouvé son sponsor principal

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Sans sponsor principal sur son maillot depuis le début de la saison, Bordeaux a enfin trouvé le partenaire qui lui manquait tant.

Il s’agit du Groupe SWEETCOM, qui collabore avec l’AS Nancy Lorraine, et qui était déjà présent au dos de la tunique des Girondins depuis près d’un an. Le logo de l’expert en énergie sera présent sur le maillot bordelais dès ce vendredi soir à l’occasion du match de championnat contre l’Olympique Lyonnais, et pour les deux prochaines saisons.

« Le FCGB est particulièrement fier que SWEETCOM, société implantée historiquement en Nouvelle Aquitaine ait choisi le FCGB pour l’accompagner dans son développement à l’échelle nationale », a réagi le président Jean-Louis Triaud, ravi de compter une recette supplémentaire dans les comptes du club...