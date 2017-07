FCGB : Arana en décembre, Gourvennec s’oppose à ses dirigeants

Dans : Bordeaux, Mercato.

Compte tenu des possibles départs de Diego Contento et Maxime Poundjé, les Girondins de Bordeaux ont bien avancé sur la piste Guilherme Arana (20 ans).

Seul problème, le Corinthians refuse de vendre son latéral gauche avant la fin de sa saison en décembre prochain. Pas de quoi déranger le président Stéphane Martin, prêt à attendre jusqu’au mercato hivernal pour accueillir le Brésilien estimé à 12 millions d'euros. En revanche, Jocelyn Gourvennec semble beaucoup moins emballé.

« C’est un joueur qui nous intéresse depuis longtemps. Ce n’est pas un dossier simple car le Corinthians est en pleine saison, qu’il marche bien. Sur l’envie de faire venir le joueur et de le voir, on est bien. Après il y a d’autres joueurs qui nous intéressent. Attendre janvier n’est pas idéal. Il ne faut jamais dire jamais mais ça ne me convient pas totalement », a reconnu l’entraîneur bordelais dans Sud-Ouest.

Un latéral gauche, et vite !

En tout cas, Bordeaux n’attend pas le départ d’un défenseur pour passer à l’action.« On n’attendra pas car on n’a pas le temps, a prévenu le technicien. On veut créer les bases de la saison et ça va démarrer vite. » En effet, les Marine et Blanc disputeront le troisième tour préliminaire de l’Europa League dès la fin du mois de juillet. Et comme tous les coachs, Gourvennec veut disposer d'un effectif au complet le plus rapidement possible.