FCGB : Après la MSN et la BBC, Bordeaux présente la KLM

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Trop irréguliers en première partie de saison, les Girondins de Bordeaux affichent un meilleur visage depuis la reprise. Notamment grâce à leur secteur offensif.

Certes, les Marine et Blanc ne sont pas aussi redoutables que leur prochain adversaire ce samedi (16h45), l’AS Monaco. Mais le club aquitain peut également compter sur l’insouciance de ses attaquants. Car selon les statistiques de L’Equipe, qui a pris en compte les joueurs ayant disputé au moins 15 matchs de L1 cette saison, Bordeaux possède la plus jeune attaque du championnat (23,6 ans de moyenne). Pour François Kamano, ce n’est pas forcément un inconvénient.

« C'est un plus. On peut se dire la vérité en face, a confié le Guinéen à France Football. Si quelqu'un ne fait pas une passe là où il fallait le faire, on le lui dit. On se donne mutuellement des conseils. » Et visiblement, cela fonctionne puisque Kamano (20 ans) forme un trio efficace avec Gaëtan Laborde (22 ans) et Malcom (20 ans). A tel point que les supporters bordelais les appellent la « KLM ». « J'ai vu ça sur Internet. (Rire.) Ça me fait plaisir ! Maintenant, il faut entretenir ça », a réagi l’ancien Bastiais, qui pourra se mesurer à la meilleure attaque européenne.