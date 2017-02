FCGB : A Bordeaux, Cavani ne pourra pas respirer prévient Carrasso

Dans : Bordeaux, PSG, Ligue 1.

Après leur large victoire à Caen (0-4) mardi en championnat, les Girondins de Bordeaux enchaîneront dès vendredi (20h45) avec la réception du Paris Saint-Germain.

Pas de quoi effrayer les coéquipiers de Cédric Carrasso qui abordent cette rencontre avec confiance, et avec le sentiment de ne rien avoir à perdre. « Ce genre de performance nous enlève toute forme de pression face au PSG, a annoncé le gardien bordelais sur le site officiel du FCGB. On a conscience que l’équipe parisienne est un cran au-dessus de nous mais après notre belle performance sur la pelouse de Caen, nous avons fait le plein de confiance avant le choc de vendredi. Si tout se passe bien, on peut obtenir un résultat. »

Mais pour rivaliser avec le PSG, il faudra neutraliser son buteur Edinson Cavani, auteur d’un doublé à Bordeaux (1-4) en demi-finale de la Coupe de la Ligue le 24 janvier dernier. « Il n’y a pas de solution particulière. Il faudra entamer la rencontre avec beaucoup de volonté et fournir les efforts nécessaires à ce type de rencontre. A nous d’être justes dans le peu d’occasion que l’on se procurera. Cavani ? C’est un redoutable attaquant. Il faudra être extrêmement concentré et attentif notamment en ce qui concerne le marquage », a prévenu Carrasso, qui n’avait pas disputé la précédente confrontation face aux Parisiens.