FCGB : 30 ME pour Malcom, Bordeaux a un autre plan en tête

Dans : Bordeaux, Mercato.

Annoncé dans le viseur de plusieurs formations en début de mercato, l’ailier de Bordeaux Malcom (20 ans) n’était plus cité dans les rumeurs mercato. Jusqu’à cette semaine…

Titulaire indiscutable chez les Girondins, le Brésilien intéresserait vivement les dirigeants de Wolfsburg. A tel point que le club allemand aurait déjà transmis une offre de 25 M€. Une proposition plutôt séduisante et pourtant insuffisante pour convaincre le pensionnaire de Ligue 1. Mais selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, les Loups devraient revenir à la charge en proposant 30 M€ !

Du coup, le sujet a été évoqué lors de la présentation de la recrue Jonathan Cafu. L’occasion pour le président Stéphane Martin de répéter sa décision. « Il fera la saison avec nous », a certifié le dirigeant, imité par Jocelyn Gourvennec. « On se projette avec lui, a confirmé l’entraîneur des Marine et Blanc. Il a encore des choses à faire avec nous. Il doit franchir des paliers encore une année pour être encore plus costaud quand il partira. » Plus costaud, et surtout plus cher...