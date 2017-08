FCBG : 60ME pour Malcom ? Bordeaux ferme sa M6 Boutique

Dans : Bordeaux, Mercato, Bundesliga, Ligue 1.

Le transfert d'Ousmane Dembélé au FC Barcelone étant fait, le Borussia Dortmund est désormais en quête d'un attaquant, et cela avec pas mal d'argent dans les poches. Et selon plusieurs sources, le club de la Ruhr a fait de Malcom, l'attaquant brésilien des Girondins de Bordeaux sa cible privilégiée. Pour cela, les dirigeants allemand sont disposés à monter le curseur au-delà de 50ME, ce qui forcément peut faire réfléchir la direction du club au scapulaire.

Mais à priori pas Nicolas de Tavernost, qui comme il y a quelques jours a répété que le départ de Malcom en toute fin de mercato était impossible à envisager. « Nous, on ne se pose pas la question. La position de l’actionnaire et du club est très claire : on garde le joueur. Il reste cinq jours à attendre. D’ici là, il n’y aura pas d’offre, même à 60ME. Mon téléphone sera fermé », prévient, dans L'Equipe, le patron de M6, qui ferme ainsi la porte aux supputations sur l'avenir de Malcom. A priori, les Girondins de Bordeaux négocient même l'achat de 100% des droits de l'attaquant de 20 ans, afin de ne pas avoir à verser 50% du montant d'un éventuel transfert à l'agent de Malcom et aux Corinthians, son ancien club.