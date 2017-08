Bordeaux : Une offre à 6 ME pour un attaquant du PSV !

Dans : Bordeaux, Mercato.

Buteur emblématique du PSV Eindhoven après avoir tenté sa chance en Allemagne et en Angleterre, Luuk De Jong est le dernier gros coup que tente de réaliser Bordeaux cet été.

L’Equipe annonce que les dirigeants aquitains ont effectué une proposition à hauteur de 6 ME pour tenter de convaincre le club néerlandais. Une issue favorable est nettement envisageable, sachant que le club d’Eindhoven espère récupérer 8 ME de son avant-centre de 26 ans, mais que ce dernier pourrait forcer quelque peu la main de ses dirigeants en annonçant sa volonté de changer d’air pour rejoindre la Gironde.

Il se murmure même qu’un accord entre De Jong et le club au scapulaire serait déjà dans les tuyaux, afin de rapidement boucler ce recrutement en cas d’entente entre les deux clubs. Cette dernière arrivée en pointe pourrait permettre à Jocelyn Gourvennec d’avoir le finisseur dont il estime avoir besoin, et déboucherait aussi sur le départ de Diego Rolan, qui reste persuadé qu’il quittera Bordeaux d’ici à sept jours et la fin du marché des transferts.