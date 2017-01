Bordeaux : Un joueur de Newell's Old Boys tout proche de signer !

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1.

Déjà évoquée l'été dernier, la signature de Daniel Mancini aux Girondins de Bordeaux semble cette fois imminente. En effet, le compte Twitter @Girondinfos, toujours très bien informé, annonce ce mercredi soir que le milieu relayeur des Newell's Old Boys doit se rendre jeudi en Italie afin de récupérer son passeport, ce qui était l'ultime condition avant qu'il ne s'engage avec le club au scapulaire.

Agé de 20 ans, Daniel Mancini est déjà venu visiter les installations bordelaises au Haillan, car depuis 2013 les Girondins ont un partenariat avec le Proyecto Crecer, club où Mancini a été formé, tout comme Emiliano Sala et Valentin Vada, et avec les Newell's Old Boys. Ce qui donne un gros avantage à Bordeaux. En juillet dernier, on avait évoqué la concurrence de Nice et de Rostov dans ce dossier, mais il semble désormais acquis que le club de Jean-Louis Triaud a éliminé la concurrence et tient là son premier renfort du mercato d'hiver, même si Daniel Mancini aura besoin de temps avant de postuler à une place de titulaire indiscutable.