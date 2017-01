Bordeaux : Un grand espoir défensif serbe va signer

Dans : Bordeaux, Mercato.

Grand espoir du football serbe et champion du monde des U20 en 2015, Vukasin Jovanovic n’a pas vu sa carrière décoller avec le Zénith, qui l’a même envoyé en équipe réserve pour la saison passée. Le défenseur central, qui n'entrait pas non plus dans les plans de son entraineur cette saison, cherchait un point de chute, et selon la presse serbe, il va être prêté à Bordeaux ce mardi. Le joueur est arrivé en Gironde ce midi pour passer la visite médicale et s’engager par la suite avec le club au scapulaire, qui cherchait un défenseur central depuis le départ de Grégory Sertic.