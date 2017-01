Bordeaux : Un départ prématuré pour un cadre du vestiaire ?

Dans : Bordeaux, Mercato, Bundesliga.

Girondin depuis 2005 et son arrivée au centre de formation, Grégory Sertic est un joueur qui compte à Bordeaux, même si ses nombreux problèmes physiques lui ont certainement coûté une plus belle carrière.

En ce mois de janvier, il est entré dans les six derniers mois de son contrat avec le club aquitain, et une prolongation ne semble plus vraiment à l’ordre du jour. Le milieu défensif, pisté un temps par Orlando pendant le mois de décembre, a désormais une porte de sortie très clairement définie avec le Werder Brême. Dès cet hiver, le Franco-Croate pourrait rejoindre le club allemand, annonce même L’Equipe.

Un départ plus tôt que prévu auquel Bordeaux pourrait ne pas s'opposer. Mais le joueur regarde encore ce qu’on lui propose ailleurs, puisque sa situation a aussi attiré Villarreal, et des clubs anglais. Il reste désormais une semaine à Grégory Sertic pour mettre fin à son aventure bordelaise, lui qui a tout de même connu 15 titularisations en Ligue 1 jusqu’à présent, mais pourrait permettre à son club d’éviter un départ à zéro euro en fin de saison.