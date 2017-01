Bordeaux : Un défenseur a fait une touche chez le dernier de Premier League

Dans : Bordeaux, Mercato, Premier League.

Très peu utilisé par Jocelyn Gourvennec à Bordeaux, Diego Contento pourrait filer à l'anglaise au cours des derniers jours du mercato hivernal.

Débarqué au Haillan durant l'été 2014 en provenance du grand Bayern Munich, l'Italo-Allemand n'a jamais été en mesure de répondre aux attentes placées en lui. S'il a disputé une trentaine de matchs lors de ses deux premières saisons à Bordeaux, Contento n'a joué que 14 rencontres cette saison. Et en ce début d'année 2017, il est même relégué au troisième rang de la hiérarchie des arrières gauches puisque Maxime Poundje et le jeune Théo Pellenard ont la confiance de leur entraîneur. Au contraire du joueur de 26 ans, qui semble donc plus que jamais sur le départ durant ce mois de janvier... Et celui-ci serait en train de prendre forme.

En effet, selon Sky Sports, Sunderland aimerait accueillir le Bordelais en prêt jusqu'à la fin de la saison. Pour compenser le probable départ de Patrick van Aanholt à Crystal Palace, le dernier de Premier League aurait donc coché le nom de Contento. Reste désormais à savoir si le latéral gauche répondra favorablement à cette demande des Black Cats, qui pourrait bien convenir aux Girondins...