Bordeaux : Un accord trouvé pour le départ d'un indésirable, mais...

Indésirable dans l'esprit de Jocelyn Gourvennec, Maxime Poundjé devrait quitter Bordeaux avant la fin du mercato estival. Fulham fait le forcing pour s'attacher les services du latéral gauche, et un accord a même été trouvé entre le club anglais et les Girondins, selon Sky Sports. Sauf que le joueur de 24 ans n'est pas encore convaincu à l'idée de rejoindre le Championship cet été. Reste maintenant à savoir si le Franco-Camerounais changera d'avis, alors que Fulham pense de plus en plus à Joe Bennett...