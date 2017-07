Bordeaux : Trémoulinas veut revenir, mais les Girondins attendent

Dans : Bordeaux, Mercato, Liga.

Libre de tout contrat depuis son départ du FC Séville à l'issue de la saison dernière, Benoît Trémoulinas veut revenir à Bordeaux, mais les Girondins attendent d’en savoir plus sur sa condition physique.

Cet été, le mercato bordelais n'a pas traîné pour avancer puisque le club au scapulaire a déjà enregistré quatre arrivées, avec Costil, Mendy, Lerager et Sabaly. Si la plupart des postes ciblés ont été renforcés, aucun latéral gauche n'est arrivé, alors que Jocelyn Gourvennec en éprouve le besoin, sachant que seul Théo Pellenard est dans ses plans, Poundjé et Contento étant sur le départ. Pour se renforcer à ce poste, le FCGB vise Arana en priorité, mais le Brésilien des Corinthians pourrait débarquer qu'en 2018. En attendant, Bordeaux se tourne donc vers une autre piste, et celle menant à Benoît Trémoulinas est réelle.

Libre depuis le 1er juillet, le défenseur français « a montré sa forte envie de revenir là où il a été formé », selon Goal. Très intéressé par le projet bordelais, le joueur de 31 ans a déjà discuté avec la direction marine et blanche. Mais le président Stéphane Martin « veut avant tout faire un point avec lui sur sa condition physique », sachant que Trémoulinas n'a plus joué depuis quatorze mois à cause d'un ménisque douloureux. Champion de France avec Bordeaux en 2009, le latéral gauche va donc passer une batterie de tests au Haillan pour savoir s'il est apte à disputer une saison pleine. Et si cet essai s'avère positif, tout le monde pourrait s'en réjouir car Trémoulinas apporterait une grande expérience au sein du collectif girondin.