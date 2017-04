Bordeaux : Snobé par Gourcuff, un Rennais fait rêver Gourvennec

Dans : Bordeaux, Mercato, Rennes.

Potentiellement à la recherche de nouveaux renforts offensifs en vue de la saison prochaine, les Girondins de Bordeaux se penchent sérieusement sur le dossier Wesley Saïd.

Malgré sa défaite à Nice dimanche (2-1), Bordeaux reste en course pour les places européennes. À la lutte avec l'OM et l'ASSE pour le Top 5, le FCGB espère un dénouement heureux pour satisfaire ses finances et pérenniser son secteur sportif. En cas de qualification en Europa League, les Girondins auront de nouveaux arguments à faire valoir sur le marché des transferts. Et le prochain mercato estival, la direction bordelaise le prépare déjà... du côté de Rennes. Si le gardien Benoît Costil est dans les petits papiers depuis plusieurs semaines, Wesley Saïd l'est aussi.

En effet, selon Ouest France, « Jocelyn Gourvennec est très intéressé par le joueur ». Des contacts existent entre l'attaquant breton et les Girondins depuis janvier dernier. Et le fait qu'il peine à s'imposer dans son club formateur malgré 21 apparitions sous le maillot rennais cette saison pourrait faire pencher la balance, surtout que Christian Gourcuff compte plus sur Mubele. Si « aucune décision n'a été prise par Wesley Saïd quant à son futur », le joueur de 21 ans sait qu'il dispose désormais d'une belle porte de sortie à Bordeaux.