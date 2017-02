Bordeaux : Si Séville l’appelle, Malcom répond oui direct

Dans : Bordeaux, Mercato, Liga.

Recruté il y a un an par Bordeaux en provenance du Corinthians, Malcom a connu assez logiquement une demi-saison d’adaptation délicate.

Mais avec une préparation complète et un schéma de jeu qui lui convient, le Brésilien trouve ses marques, au point d’avoir déjà six buts au compteur. Et quand on sait que l’ailier des Girondins n’a que 19 ans, cela en fait déjà l’un des joueurs de son âge les plus efficaces d’Europe. De quoi susciter l’intérêt de plusieurs clubs, alors que la presse annonce que Malcom est suivi par Liverpool, Manchester United et Séville. Une destination andalouse qui semble particulièrement plaire à Malcom, qui n’ira pas jusqu’à claquer la porte du club au scapulaire, mais a tout de même bien fait comprendre son souhait.

« Ces intérêts de Liverpool et Manchester, je ne suis pas au courant. Je reste concentré, je ne pense qu'à Bordeaux aujourd'hui. Je veux donner le meilleur de moi-même au club et donner de la joie aux supporters. J'ai entendu en revanche, oui, que Jorge Sampaoli (entraîneur du FC Séville) appréciait mon style de jeu. Si l'opportunité se présente, je serai heureux oui. Si ce n'est pas le cas, je continuerai à travailler dur, en restant humble comme d'habitude », a prévenu Malcom dans les colonnes de Sport Witness. Reste à savoir si Jorge Sampaoli, parfois annoncé au FC Barcelone, sera toujours l'entraineur du FC Séville la saison prochaine.