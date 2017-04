Bordeaux : Prêté par les Girondins, il ne veut pas revenir

Dans : Bordeaux, Mercato, Foot Europeen.

Prêté à Anderlecht lors du dernier mercato hivernal, Isaac Kiese Thelin ne souhaite plus revenir aux Girondins de Bordeaux.

Recruté en provenance de Malmo en 2015, Isaac Kiese Thelin n'a jamais réussi à s'imposer à Bordeaux. Pas assez décisif lors de ses deux premières saisons, avec seulement trois buts en 31 rencontres, l'attaquant suédois a été prié d'aller voir ailleurs lors du mercato de janvier. Et il a finalement posé ses valises en Belgique dans le club d'Anderlecht. Toujours remplaçant, même s'il a montré quelques bonnes choses avec notamment un but contre le Zenit en Europa League en février, Thelin veut pourtant rester en Jupiler Pro League.

« Il y a moins de concurrence qu’à Bordeaux. Il y a des ondes positives pour que je reste ici, alors on verra. Anderlecht doit prendre sa décision d’ici le 15 mai. Aujourd’hui, ça semble positif, mais on ne sait jamais tant que tout n’est pas signé. On verra. Nous n’avons pas encore discuté concrètement. Juste des premiers échanges. Si je reste, je serai content. Sinon, j’irai ailleurs où on veut de moi. C’est à Anderlecht de trancher », a lancé, sur Aftonbladet, Thelin, qui souhaite donc que son club belge lève l'option d'achat inscrite dans son prêt pour oublier définitivement Bordeaux.