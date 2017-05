Dans : Bordeaux, Ligue 1, OM.

En cas de victoire ce dimanche contre Nice, l'OM prendra la cinquième place du classement en passant devant Bordeaux pour un petit point. Mais tout sera remis en cause lors de la 37e journée puisque l'Olympique de Marseille se déplacera en Gironde, avec des statistiques totalement favorables pour le club au scapulaire. Avant ce rendez-vous qui ne comptera pas pour du beurre, on ne masque pas une certaine excitation du côté bordelais.

Ainsi, sur Girondins TV, Adam Ounas n'a pas masqué son impatience d'en découdre avec l'OM et il n'envisage qu'une victoire. « Pour la 5ème place, on sait que ce n'est pas fait, même si Marseille perd contre Nice ce dimanche, car on les joue après, et il n’y a que deux points d’écart. Si on gagne, on sait qu’on reste devant, et peut-être définitivement, alors qu'avec un match nul, ils peuvent encore revenir sur nous lors de la toute dernière journée parce qu’ils ont une meilleure différence de buts. Mais on a notre destin en mains, c’est à nous de faire le taff. Ce sera une très grande finale il y aura du monde au stade. J’espère vraiment qu’on prendra les 3 points. On fera tout pour », a prévenu Adam Ounas, buteur vendredi soir lors du nul arraché par les Girondins de Bordeaux à Saint-Etienne.