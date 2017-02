Bordeaux : Ménez a un défaut agaçant, mais on fait avec

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Buteur samedi pour les Girondins de Bordeaux face au Stade Rennais (1-1), Jérémy Ménez a reçu une petite critique constructive de la part de Cédric Carrasso.

Samedi soir, en ouvrant la marque pour Bordeaux d'une belle action individuelle, Jérémy Ménez a mis fin à une série noire puisqu'il n'avait plus marqué depuis le 22 octobre dernier. Cette période de disette avait clairement installé le doute au-dessus de l'attaquant français, qui n'était que l'ombre de lui-même ces derniers mois. Alors va-t-il enfin lancer sa saison après ce but ? D'un point de vue offensif, peut-être, mais son équipe n'en attend pas plus en défense. Réputé pour disparaître au cours d'une rencontre, à cause d'un travail de sape pas toujours intensif, l'ancien joueur du Milan AC n'est pas le joueur le plus travailleur de l'effectif bordelais. Et cela, Cédric Carrasso ne peut que le concéder...

« Jérémy a énormément de talent, mais ce n’est pas un travailleur intensif sur tout un match. On le sait, il faut faire avec. Sa qualité première, c’est de provoquer et de se créer tout seul des occasions. Contre Rennes, s’il est en réussite, il peut te mettre deux-trois buts. Il faut jouer là-dessus », a avoué, dans les colonnes de L'Equipe, le gardien de but de Bordeaux, qui estime donc que son équipe doit s'adapter aux qualités de Ménez sans le forcer à jouer contre nature.