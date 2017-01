Bordeaux : Malgré son excuse en béton, Rolan sera sanctionné

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Absent pour la reprise à Bordeaux dimanche, Diego Rolan n’échappera pas à la sanction. Et ce même si l’attaquant des Girondins s’est expliqué.

Sur les réseaux sociaux, l’Uruguayen a affirmé qu’il était resté auprès de ses parents victimes d’une agression, document à l’appui. Mais l’excuse de Rolan ne suffira pas pour calmer ses supérieurs. A commencer par Jocelyn Gourvennec qui veut s'entretenir avec son buteur, et qui n’a pas l’intention de laisser passer cette absence.

« Je vais faire le point avec lui. On va régler ça en interne, a annoncé l’entraîneur bordelais dans Sud-Ouest. J’avais prévenu le groupe avant les vacances que la reprise était le 1er janvier. Je n’ai pris personne en traître. Il sera sanctionné, c’est évident. Ce sont des petites choses qui ne devraient pas arriver et quand elles arrivent on prend nos responsabilités. Le plus important dans un club, c’est le club. Ceux qui ne sont pas totalement à son service ou qui ne le sont que quand ils le veulent, ce n’est pas possible. » Les sanctions tombent à Bordeaux, ce que le jeune Adam Ounas pourra confirmer.