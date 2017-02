Bordeaux : Malcom dans le viseur de huit clubs au mercato

Dans : Bordeaux, Mercato, Premier League, Monaco.

Brillant sous les couleurs des Girondins de Bordeaux cette saison, Malcom intéresse de nombreux clubs à travers l'Europe, et notamment en Premier League...

Après une première demi-saison d’acclimatation à Bordeaux suite à son arrivée hivernale en provenance des Corinthians contre 5 ME, l'attaquant brésilien s'impose déjà comme un titulaire indiscutable. En Ligue 1, le joueur de 19 ans est même le quatrième joueur le plus utilisé par Jocelyn Gourvennec avec 1 645 minutes de temps de jeu, derrière Plasil, Pallois et Sabaly. Une statistique qui prouve son importance au sein de l'effectif bordelais. Et son talent, certains clubs européens l'ont bel et bien décelé.

En effet, d'après Girondinfos, Manchester United et Liverpool suivent de très près les performances de Malcom. Des scouts des deux grands clubs anglais étaient effectivement présents au Matmut Atlantique vendredi pour le voir à l’œuvre contre le Paris Saint-Germain (0-3). S'il n'a pas forcément brillé pendant 77 minutes, à l'image de son équipe, l'attaquant auriverde sait qu'il est observé par de nombreux clubs puisque Monaco, Chelsea, la Juventus, la Roma, l’Inter et le FC Séville le ciblent aussi. Le prochain mercato estival risque donc d'être chaud pour Malcom...