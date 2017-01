Bordeaux : Le boulet des Girondins, c’est fini promet Toulalan

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Arrivé l’été dernier en provenance de l’AS Monaco, Jérémy Toulalan ne parvient pas à tirer les Girondins de Bordeaux vers le haut. Au contraire…

Beaucoup moins présent à la récupération, le milieu de 33 ans évolue loin du niveau attendu par son entraîneur Jocelyn Gourvennec, qui l’a déjà pointé du doigt en conférence de presse. De quoi provoquer une prise de conscience chez Toulalan.

« Je suis bien conscient que la première partie de saison n'était pas bonne, il faut que je fasse plus et c'est ce que je m'attache à faire : donner ce pour quoi on m'a recruté. Cela ne s'est pas forcément très bien passé sur les six premiers mois, donc c'est à moi de réfléchir un petit peu et de me mettre au niveau de l'équipe », a analysé l’ancien Lyonnais.

Toulalan veut profiter du nouveau schéma

On peut donc s’attendre à une réaction du natif de Nantes, qui pourrait profiter du nouveau schéma tactique de Gourvennec. « Le 4-3-3 est un système que je maîtrise bien, car dans toutes les équipes où j'ai été j'ai souvent joué ainsi, et c'est vrai que c'est pas mal comme système », a reconnu Toulalan, plus à l’aise dans un rôle de sentinelle que dans le 4-4-2 utilisé en première partie de saison.