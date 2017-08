Bordeaux : La victoire contre l'OL était proche avoue Gourvennec

Dans : Bordeaux, Ligue 1, OL.

Jocelyn Gourvennec, entraîneur de Bordeaux, après le nul contre l'OL (3-3) : « On revient de loin car on perdait 0-2 puis 1-3. Même à 11 contre 10, c'était difficile. Lyon a défendu bas avec des lignes resserrées. On n'a pas lâché, on a tenté. Et au final, on a été récompensé. Le talent a fait la différence. Le but de Malcom est exceptionnel. À 1-3, c'était difficile d'y croire, car il restait 10 minutes, mais on a tenté, et ça a marché. On savait qu'il fallait mettre le ballon le plus possible devant pour réussir à marquer. Après le 3-3, on aurait même pu gagner le match avec un petit peu plus de temps, mais le nul est un bon résultat à la vue de la physionomie du match. Le mercato ? Pour Rolan, c'est long. J'ai une bonne relation avec lui, mais il n'a pas le bon état d'esprit pour le moment. On espère trouver une solution rapidement », a-t-il déclaré Canal +.