Bordeaux : La défaite à Monaco attise les espoirs européens

Dans : Bordeaux, Ligue 1, Monaco.

Cédric Carrasso, gardien de Bordeaux, après la défaite à Monaco (1-2) : « On avait mis un truc intéressant en place pour les contrarier. On voulait les rendre un peu impatients. Cela avait bien marché au début. Mais sur le coup de pied arrêté du premier but, on passe trois fois à travers le ballon... C'est embêtant et dommage car cela a un peu cassé notre plan. Malheureusement, ils ont marqué à un moment crucial et, derrière, ils mettent un but fantastique, sur lequel je n'ai rien à dire sinon m'incliner. On a essayé de les embêter. Cela n'a pas marché, mais on a vu qu'on a réussi à rester dans notre idée directrice. On aurait pu peut-être un peu plus jouer, mais on n'a pas fait un match dégueulasse. Maintenant, il faut continuer à avancer. On a envie de s'accrocher à cette lutte en haut : on s'est pris au jeu. On voulait même faire un résultat à Monaco... On a un groupe avec pas mal de jeunes joueurs aussi. Ils apprennent. Aujourd'hui, c'est un match où on va apprendre », a-t-il déclaré sur Canal +.