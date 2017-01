Bordeaux : La chasse aux points démarre trop lentement pour Gourvennec

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Jocelyn Gourvennec, entraineur de Bordeaux, après le nul 1-1 à Angers : « On a beaucoup de regrets. Avoir quatre occasions à l'extérieur en une mi-temps, la seconde en l'occurrence, ça n'arrive pas tout le temps. Mais on a manqué de précision dans la surface de Petric pour l'emporter. Si on veut récupérer les points perdus fin 2016, il faut gagner ces matches. Faire des nuls à l'extérieur, c'est bien mais il faut être capables de s'y imposer de temps en temps. Ce soir, ça nous tendait les bras, on n'a pas su se servir. Pour le reste, on a répondu présent dans l'impact, dans ce qu'a proposé Angers, avec du jeu long. Je n'ai donc pas grand-chose à reprocher si ce n'est le fait de ne pas avoir marqué ce deuxième but »