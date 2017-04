Bordeaux : L’Europe ? De Tavernost envoie un message subliminal

Dans : Bordeaux, Europa League, Coupe d'Europe.

Propriétaire des Girondins de Bordeaux, Nicolas de Tavernost voit son équipe renaitre et surtout monter en puissance cette saison.

Désormais, la Coupe d’Europe est vraiment dans le viseur avec la nouvelle victoire spectaculaire, 3-0 face à Metz de samedi. Et pour fêter ce succès qui rapproche sérieusement le club au scapulaire d’un retour sur la scène européenne, le patron de M6 a glissé un petit mot qui en dit long. « Nous, on aime l’Europe : il nous la faut. Bravo les gars : ne rien lâcher », a expliqué NDT, dans un message qui vise très certainement tous ceux qui estiment que l’Europa League coûte trop de points en championnat, et ne vaut pas la peine d’être jouée à fond. Cette saison, Nice et Lille ont encore fait de la figuration dans cette compétition. Reste que la dernière campagne européenne des Girondins avait été catastrophique en 2015-16, les Aquitains terminant dernier de leur poule derrière le Rubin Kazan ou le FC Sion.