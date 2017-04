Bordeaux : L'arbitre oublie un penalty, Gourvennec rage

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Jocelyn Gourvennec, entraîneur de Bordeaux, après le nul à Dijon (0-0) : « Ils ont des qualités athlétiques devant, un super joueur de tête, Tavares, on savait qu’ils allaient jouer comme ça… On n’a pas réussi à exploiter les espaces en première mi-temps, on a mal fini les actions, on a été techniquement moyens. En seconde, ça a été difficile aussi, ils ont joué avec encore plus de jeu long, avec beaucoup de seconds ballons… On n’a pas très bien ressorti les ballons. Il y a eu ce pénalty qui est évident sur Adam, qui fait la différence. Mais c’est à peu près tout ce qu’on a sur la seconde… Sur l’ensemble du match, on a été en deçà de ce qu’on est capable de faire. C’est un bon point de pris, on a été trop laborieux aujourd’hui. Et en fin de match, ça a été aussi difficile, Carrasso fait des arrêts… », a-t-il déclaré sur GirondinsTV.