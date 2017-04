Bordeaux : L'arbitrage ? Gourvennec n'en parle même pas

Dans : Bordeaux, Info, OGCN.

Jocelyn Gourvennec, entraîneur de Bordeaux, après la défaite à Nice (2-1) : « On aurait dû revenir, mais en même temps on a été maladroits. On s‘y est bien pris, on a repris l’ascendant au bout de dix minutes en seconde période, et ça a été comme ça jusqu’au bout. Parfois, on ne revient pas parce qu’on manque de réussite, ça ne sourit pas… Là c’est vraiment nous qui n’avons pas été suffisamment adroits, on a des occasions très nettes, au moins quatre… C’est vrai qu’en première on a un peu plus subi, ils ont joué très sûr. Ils ont très bien tenu le ballon. C’est une déception parce qu’on s’est donné les moyens de revenir au score, et on n’a pas réussi à le faire ».