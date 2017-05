Bordeaux : Jérémy Ménez forfait contre l'ASSE

Dans : Bordeaux, Ligue 1, ASSE.

Pour le très important match de vendredi soir entre l'AS Saint-Etienne et les Girondins de Bordeaux, Jocelyn Gourvennec devra se passer de Jérémy Ménez. En effet, l'entraîneur bordelais a annoncé ce mercredi que l'attaquant souffrait d'une inflammation au niveau des adducteurs et qu'il ne ferait donc pas le voyage jusqu'à Geoffroy-Guichard. Gourvennec ne sait pas s'il pourra compter sur Jérémy Ménez d'ici la fin de saison. En championnat, l'attaquant a été titulaire à 17 reprises et a marqué 3 buts.