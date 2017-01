Bordeaux : Gourvennec veut piocher à Guingamp au mercato

Dans : Bordeaux, Mercato, EAG.

Valeur sûre de l’En Avant Guingamp, Moustapha Diallo fait partie de ces cadres sur lesquels Jocelyn Gourvennec adorait s’appuyer.

C’est la même chose avec Antoine Kombouaré cette saison, et personne ne s’en plaindra au Roudourou. Cela n’empêchera visiblement pas Bordeaux de tenter sa chance pour recruter le Sénégalais de 30 ans, qui, selon Girondinfos, plait beaucoup au staff aquitain, qui mise bien évidemment sur le colosse d’1,92 m pour muscler l’entrejeu girondin, parfois jugé comme manquant d’impact. Une recrue qu’il faudra tout de même aller chercher, l’En Avant n’ayant pas l’intention de s’en séparer, alors que le joueur a prolongé son contrat lors de l’été 2015, et se retrouve donc engagé jusqu’en juin 2018. A moins que le natif de Dakar n’aille au bras de fer pour rejoindre un club plus prestigieux, cette transaction pourrait donc avoir du mal à se conclure en ce mois de janvier.