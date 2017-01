Bordeaux : Gourvennec demande aux bannis de dégager, et vite !

Dans : Bordeaux, Mercato.

Déçu de la première partie de saison des Girondins de Bordeaux, Jocelyn Gourvennec veut du changement dans son effectif.

Comme la plupart de ses homologues, l’entraîneur des Marine et Blanc estime que son groupe a besoin de sang neuf. Mais au club aquitain, cela passera par des départs. Ceux des joueurs indésirables comme l’attaquant Isaac Kiese Thelin ou le défenseur central Pablo. Du coup, Gourvennec aimerait les raccompagner vers la sortie le plus vite possible.

« C'est un effectif qui a encore besoin d'oxygène, a expliqué l’ancien coach de Guingamp dans Sud-Ouest. On l'a fait en début de saison, il faut qu'on le refasse là. Il y a des joueurs qui jouent un peu moins et qui voudront jouer plus. Ce sera sans doute ailleurs. A nous d’être bon sur le remplacement de ces joueurs-là. Pour le moment ça s’ouvre à peine. Les clubs n’ont pas bougé pendant les vacances. Ça va commencer. On a des pistes sur certains joueurs qui seront amenés à partir. »

Gourvennec ne veut pas attendre

« Je souhaite qu’on avance vite car on va être tout de suite dans le vif du sujet et on ne peut pas attendre fin janvier, a prévenu le technicien. On n’a pas les moyens de Monaco, Paris, Lyon, Marseille, c’est une évidence. Il faudra qu’on soit malin. L’idéal serait que l’on remplace les départs. Néanmoins, départs ou pas, le groupe a besoin d’oxygène et d’émulation sur différents postes. On a travaillé d'une manière régulière avec les recruteurs pour préparer ce mercato. (...) Si personne ne part, il faudra qu’on s’adapte aussi. » Même si ce n’est pas le scénario espéré.