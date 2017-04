Bordeaux : Gourvennec connait les raisons de la victoire à Nantes

Dans : Bordeaux, Ligue 1, FC Nantes.

Jocelyn Gourvennec (entraîneur de Bordeaux après la victoire à Nantes) : « On a avancé sur la maturité. On a trouvé un rythme où on est plus efficace, plus cohérent. C'était un gros match, on savait que ce serait difficile. Nantes a, comme nous, un gros niveau depuis janvier. L'enjeu était de répondre au pressing qu'ils mettent. On a su résister et défendre intelligemment. On a réussi à marquer et à gérer avec beaucoup d'intelligence la fin de match. On apprend de nos défaites. Il fallait rivaliser avec Nantes. Il fallait marquer. Je pense que c'est le match où on a le moins donné à l'adversaire. On a fait un match très solide. Je trouve la victoire méritée. C'est dur de jouer Nantes, on l'a vu, mais on s'est bien organisé pour passer. »