Bordeaux : Gourvennec confirme une piste… et la suite du nettoyage

Dans : Bordeaux, Mercato.

Interrogé sur le mercato des Girondins de Bordeaux, Jocelyn Gourvennec a confirmé une piste évoquée ces derniers jours.

Pour renforcer son entrejeu, l’entraîneur aquitain s’intéresse au milieu français du Betis Séville Jonas Martin (26 ans). « On souhaite un milieu de plus. On va avoir beaucoup d’échéances, on a besoin d’apporter un peu de sang neuf à notre milieu. C’est un joueur que je suis depuis plusieurs années. Il a énormément progressé. J’ai parlé à son agent. Il est une possibilité parmi d’autres », a confié l’ancien coach de Guingamp.

Mais au-delà des arrivées, Gourvennec espère pousser certains joueurs vers la sortie. « On va voir ce que l’on peut faire. Je souhaite que l’on se renforce et que l’on apporte un peu de nouveauté au groupe. Il y aura d’autres départs, a-t-il annoncé. Cela va permettre à l’effectif de bouger, d’avoir de l’oxygène. Ce mercato est une bonne chose quand on a été comme nous, un coup oui, un coup non. » Prêté à Anderlecht, l’attaquant Isaac Kiese Thelin ne sera pas le seul concerné par cette opération dégraissage.