Bordeaux : Gourvennec annonce la triple sanction de Rolan

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Absent pour la reprise de l’entraînement dimanche, l’attaquant des Girondins de Bordeaux Diego Rolan avait une bonne excuse.

En vacances dans son pays natal, l’Uruguayen a préféré rester auprès de ses parents victimes d’une agression. Mais cela n’a pas suffi pour convaincre ses dirigeants qui ont décidé de le sanctionner. Pour commencer, Rolan s’est entraîné toute la semaine avec l’équipe réserve. Résultat, deuxième sanction, il ne sera pas convoqué pour le 32e de finale de Coupe de France à Clermont dimanche (14h15). Mais ce n’est pas tout selon Jocelyn Gourvennec.

« Il va être sanctionné financièrement, au nom du club, a indiqué l’entraîneur des Marine et Blanc. Avant que ce ne soit un problème pour moi sur le plan du coaching et des compos, c’est un problème de morale et de discipline. On s’est dit ce qu’on avait à se dire. J’espère qu’il va se remettre à l’endroit une fois que la semaine sera passée. Une fois que c’est fait et acté, il faudra qu’il passe à autre chose. Et il faudra qu’il nous rende sur le terrain, les petits manques qu’il a pu avoir là. » Rolan retrouvera le groupe professionnel à partir de la semaine prochaine.