Bordeaux : Gérard Lopez et les repreneurs, De Tavernost se confie

Après avoir tenté de reprendre l’OM l’année dernière, Gérard Lopez a pris en mains le LOSC au début de l’année 2017.

Un projet qui va prendre de l’ampleur rapidement avec l’arrivée de Marcelo Bielsa. Mais l’homme d’affaires luxembourgeois a aussi tenté sa chance avec Bordeaux, qui est régulièrement contacté par des investisseurs pour un changement de propriétaire. Mais à l’heure actuelle, M6 est toujours aux commandes et cela ne devrait pas bouger sauf offre en béton armé. Nicolas De Tavernost, récemment reconduit à tête de la chaine de télé, a confirmé que les Girondins n’avaient pas souhaité discuter avec Gérard Lopez. Et NDT de confier aussi ses ambitions pour les mois à venir avec le club au scapulaire.

« Je suis très attaché aux Girondins, je pense qu'on peut développer le club. Bordeaux est un vrai club avec des bases solides, il est sur une bonne dynamique avec des joueurs intéressants et un entraîneur qui montre qu'en travaillant, on peut avoir des résultats. Nous sommes régulièrement contactés par des repreneurs. Gérard Lopez a dit qu'il nous avait contacté. C'est vrai mais nous n'avons pas entamé de discussions. Nous n'étions pas intéressés. Nous voulons être le plus souvent en Ligue Europa, la Ligue des Champions sera difficile à atteindre en raison de la concurrence de Monaco et Paris qui n'ont pas tout à fait les mêmes règles que nous », a confié à Sud-Ouest un Nicolas de Tavernost qui entend rapidement remettre Bordeaux en Coupe d’Europe.