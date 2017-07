Bordeaux : Encore un Guingampais en approche ?

Dans : Bordeaux, Mercato, EAG.

Bordeaux, qui a déjà fait signer Alexandre Mendy en provenance de Guingamp, pourrait ravir un de ses compères d’attaque au club breton. En effet selon L’Equipe, les Girondins aimeraient faire venir Yannis Salibur, qui s’est montré à son avantage cette saison. Plusieurs points forts pour le club aquitain dans ce dossier. Salibur n’a plus qu’un an de contrat, et il connaît déjà Jocelyn Gourvennec, l’ancien coach de l’En Avant désormais à Bordeaux.