Bordeaux : Embauché par les Girondins ? Dugarry préfère jouer pour RMC

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

En course pour décrocher une place qualificative en Europa League, les Girondins de Bordeaux retrouvent de l’ambition sur le plan sportif grâce à une saison réussie.

Cinquième de Ligue 1 avec un point d’avance sur l’Olympique de Marseille, les Girondins de Bordeaux sont clairement dans le coup pour décrocher un strapontin européen. Une ambition sportive retrouvée grâce aux bons résultats de l’équipe et à la mentalité de Jocelyn Gourvenec. De quoi avoir l’ambition de recruter de bons joueurs cet été, mais pourquoi pas également de nouveaux dirigeants dans l’organisation sportive du club.

Ce sera en tout cas sans Christophe Dugarry. Dans une interview accordée au 10 Sport, l’animateur de l’émission « Team Duga » sur RMC a clairement indiqué qu’il ne souhaitait pas retrouver un club dans lequel il a évolué durant onze saisons au total dans sa carrière. Même si son nom a souvent été murmuré comme dirigeant du club aquitain, notamment lorsqu'il titillait sévèrement l'ancien président Jean-Louis Triaud. « Ma vie, ce ne sont pas les médias et ce que je peux y faire. Ma vie, c’est le foot, tout simplement. J’y ai joué de l’âge de 8 ans jusqu’à 33 ans. Ensuite, j’ai eu la chance de ne pas avoir à me prendre la tête à me demander ce que j’allais pouvoir faire de ma vie. Je me suis essayé dans ce rôle de consultant et je continue de le faire à la radio. Et ça me plaît (sourire). Si Bordeaux m’appelle et me propose 200 000 euros par mois, je n’y vais pas. Ça ne m’intéresse pas. Je suis très heureux dans ce que je fais et si je commence à avoir d’autres intentions, d’autres ambitions, ça ne marchera plus » a-t-il confié. Des déclarations qui ne devraient pas forcément inquiéter les dirigeants girondins, plus occupés actuellement à négocier la prolongation de contrat jusqu'en 2020 du très courtisé Jocelyn Gourvennec.